BBC скасовує інтерв'ю з Борисом Джонсоном після того, як журналістка випадково надіслала свої запитання заздалегідь
Київ • УНН
Ведуча BBC Лаура Кенссберг випадково надіслала Борису Джонсону свої брифінгові нотатки. Через це інтерв'ю з колишнім прем'єр-міністром Великобританії було скасовано в найкоротші терміни.
Британська телерадіокомпанія BBC скасувала інтерв'ю з колишнім прем'єр-міністром Борисом Джонсоном у найкоротші терміни. Причина - ведуча Лаура Кенссберг випадково надіслала колишньому прем'єр-міністру Великобританії свої брифінгові нотатки.
Пише УНН із посиланням на ORF та пост журналістки Лаура Кенссберг в Х.
В середу Кенссберг написала, що хотіла надіслати нотатки своїй команді та випадково адресувала їх Джонсону. Вона описала нещасний випадок як "дуже засмучує, збентежує та розчаровує". Тепер немає іншого виходу, як скасувати співбесіду у програмі ВВС.
Готуючись до завтрашньої інтерв’ю з Борисом Джонсоном, я помилково надіслав йому наші інформаційні нотатки в повідомленні, призначеному для моєї команди. Це, очевидно, означає, що співбесіду проводити не варто. Це дуже засмучує, і немає сенсу вдавати, що це щось інше, окрім як бентежить і розчаровує, оскільки є багато важливих питань, які потрібно поставити. Але якщо залишити червоні обличчя в стороні, чесність — найкраща політика. До зустрічі в неділю. – ідеться у повідомленні ведучої ВВС.
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