BBC отменяет интервью с Борисом Джонсоном после того, как журналистка случайно прислала свои вопросы заранее

Британская телерадиокомпания BBC отменила интервью с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном в кратчайшие сроки. Причина - ведущая Лаура Кенссберг случайно прислала бывшему премьер-министру Великобритании свои брифинговые заметки.

Пишет УНН со ссылкой на ORF и пост журналистки Лаура Кенссберг в Х.

В среду Кенссберг написала, что хотела отправить заметки своей команде и случайно адресовала их Джонсону. Она описала несчастный случай как «очень огорчает, смущает и разочаровывает». Теперь нет другого выхода, как отменить собеседование в программе ВВС.

Готовясь к завтрашнему интервью с Борисом Джонсоном, я по ошибке прислал ему наши информационные заметки в сообщении, предназначенном для моей команды. Это, очевидно, означает, что собеседование проводить не стоит. Это очень расстраивает, и нет смысла делать вид, что это что-то другое, кроме как смущает и разочаровывает, поскольку есть много важных вопросов, которые нужно задать. Но если оставить красные лица в стороне, честность - лучшая политика. До встречи в воскресенье, - говорится в сообщении ведущей ВВС.

Королева Елизавета II болела раком костей - Борис Джонсон