Бажання ризикувати не пропало: експерт розповів про ситуацію на ринку нерухомості

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. На ринку нерухомості спостерігається зростання цін на продаж житла, а також не слабшає інтерес до покупки у новобудовах. Про це журналісту УНН розповів керівник комітету з інформаційних технологій та аналітики Асоціації фахівців нерухомості України Едуард Бразас.

Цитата:

“Якщо ми говоримо про продаж житлової нерухомості, то ринок цілком активний, попит хороший, незважаючи на багато факторів, які є навколо. Ціни абсолютно чітко демонструють — останні рік-півтора спостерігається досить не різке, але плавне зростання цін. Це і є підтвердженням активності ринку”, - сказав фахівець з нерухомості.

Деталі

За його словами, ринок нерухомості є відображенням економіки і не існує в якомусь вакуумі. “У цьому році прогнозують зростання економіки, зростання реальних доходів населення, плюс включаються програми кредитування, яких раніше не було, падають процентні ставки по іпотечних кредитах. Поки всі фактори говорять про те, що ми в короткостроковій перспективі можемо говорити про те, що ринок буде активним і зростання цін теж буде, може бути не аби яким, але воно буде”, - розповів Бразас.

Відповідаючи на запитання, як ситуація з одним з найбільших забудовників Києва — Укрбуд — вплинула на ринок нерухомості, співрозмовник агентства зазначив, що це був не перший подібний скандал, нагадавши історію з забудовником Анатолієм Войцеховським.

“Традиційно в такі моменти відбувається розподіл попиту між первинним і вторинним ринком, люди більше уваги звертають на вторинний. Але з огляду на тенденції останніх місяців, ринок досить спокійно відреагував на цей скандал, і багато клієнтів повернулися на “первинку”, — зазначив Бразас.

На його думку, попри те, що глобально, з точки зору гарантій щодо інвестування, майнових прав, нічого не змінилося, люди продовжують інвестувати і розкуповувати “первинку”.

“Про довіру до новобудов не йдеться, а бажання ризикувати не пропало”, — підсумував співрозмовник.

Нагадаємо

Нещодавно Держстатистики озвучило дані, що ціни на житло в Україні в першому кварталі цього року зросли на 11,4% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. При цьому на вторинному ринку ціни росли швидше, ніж на первинному ринку.

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