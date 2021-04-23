Желание рисковать не пропало: эксперт рассказал о ситуации на рынке недвижимости

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“Если мы говорим про продажи жилой недвижимости, то рынок вполне активный, спрос хороший, несмотря на много факторов, которые есть вокруг. Цены абсолютно четко демонстрируют — последние год-полтора наблюдается достаточно не резкий, но плавный рост цен. Это и есть подтверждение активности рынка”, — сказал специалист по недвижимости.

Детали

По его словам, рынок недвижимости является отражением экономики и не существует в каком-то вакууме. “В этом году прогнозируют рост экономики, рост реальных доходов населения, плюс включаются программы кредитования, которых раньше не было, падают процентные ставки по ипотечным кредитам. Пока все факторы говорят о том, что мы в краткосрочной перспективе можем говорить о том, что рынок будет активным и рост цен тоже будет, может быть не выдающимся, но он будет”, — рассказал Бразас.

Отвечая на вопрос, как ситуация с одним из крупнейших застройщиков Киева — Укрбудом — повлияла на рынок недвижимости, собеседник агентства отметил, что это был не первый подобный скандал, напомнив историю с застройщиком Анатолием Войцеховским.

“Традиционно в такие моменты происходит распределение спроса между первичным и вторичным рынком, люди больше внимания обращают на вторичный. Но судя по тенденциям последних месяцев, рынок достаточно спокойно отреагировал на этот скандал, и многие клиенты вернулись на “первичку”, — отметил Бразас.

По его мнению, невзирая на то, что глобально, с точки зрения гарантий по инвестированию, имущественным правам, ничего не изменилось, люди продолжают инвестировать и раскупать “первичку”.

“О доверии к новостроям речь не идет, а желание рисковать не пропало”, — подытожил собеседник.

Напомним

Недавно Госстатистики озвучило данные, что цены на жилье в Украине в первом квартале этого года выросли на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом на вторичном рынке цены росли быстрее, чем на первичке.