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Верещук взялась за проблемы киевлян, обманутых застройщиком Войцеховским

Киев • УНН

 • 15423 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Одной из самых больших строительных афер Киева являются так называемые недострои Анатолия Войцеховского, из-за бездействия которого пострадали 15 тыс. человек. Украинцы вынуждены завершать строительство за свой счет, и годами защищать свои права в судах. Об этом в своем Facebook написала народный депутат, кандидат на должность мэра Киева Ирина Верещук, передает УНН.

Верещук взялась за проблемы киевлян, обманутых застройщиком Войцеховским

"Продолжаться так дальше не может. Поскольку мэр Киева игнорирует проблему, вынуждена брать инициативу в свои руки", - пишет Верещук.

Поэтому, на днях нардеп инициировала встречу, на которую пригласила обманутых жилыми аферами Войцеховского инвесторов, а также министра юстиции Дениса Малюську.

"Вместе искали пути решения и механизмы, которые в будущем должны помешать застройщикам и не позволят обманывать людей, продавая квадратные метры из воздуха.

Имею четкую позицию по этому вопросу - строительные "пирамиды" не рождаются без участия городских властей, которые закрывают глаза на махинации недобросовестных застройщиков. Эту порочную практику необходимо прекратить. Мои коллеги уже разработали соответствующий законопроект, в котором подобным махинациям не место", - пишет она.

По убеждению Верещук, город обязан помочь обманутым инвесторам.

"Поэтому мы продолжим сотрудничать с Министерством и искать пути решения этого вопиющего скандала. Первые шаги сделаны, и теперь мы не остановимся", - заверила Верещук.

Напомним, что "Киевгорстрой" отказался достраивать скандальные дома Войцеховского, зявив, что это экономически невыгодно и плохо для репутации.

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