Верещук взялась за проблеми киян, ошуканих забудовником Войцеховським
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Однією з найбільших будівничих афер Києва є так звані недобудови Анатолія Войцеховського, через бездіяльність якого постраждали 15 тис. людей. Українці змушені завершувати будівництво власним коштом, і роками захищати свої права в судах. Про це у своєму Facebook написала народний депутат, кандидат на посаду мера Києва Ірина Верещук, передає УНН.
"Продовжуватись так далі не може. Оскільки мер Києва ігнорує проблему, вимушена брати ініціативу в свої руки", - пише Верещук.
Тож, днями нардеп ініціювала зустріч, на яку запросила ошуканих житловими аферами Войцеховського інвесторів, а також міністра юстиції Дениса Малюську.
"Разом шукали шляхи вирішення та механізми, які в майбутньому мають стати на заваді забудовникам і не дозволять дурити людей, продаючи квадратні метри з повітря.
Маю чітку позицію з цього питання - будівельні "піраміди" не народжуються без участі міської влади, яка закриває очі на махінації недобросовісних забудовників. Цю порочну практику необхідно припинити. Мої колеги вже розробили відповідний законопроєкт, в якому подібним махінаціям не місце", - пише вона.
На переконання Верещук, місто зобов'язане допомогти ошуканим інвесторам.
"Тому ми продовжимо співпрацювати з Міністерством та шукати шляхи вирішення цього кричущого скандалу. Перші кроки зроблені, і тепер ми не зупинимось", - запевнила Верещук.
Нагадаємо, що "Київміськбуд" відмовився добудовувати скандальні будинки Войцеховського, зявивши, що це економічно невигідно та погано для репутації.