Бажаний суперник Усика націлений на звання абсолютного чемпіона світу

“Буде один чемпіон, одне ім’я, одна особа, яку будуть звати Деонтей Вайлдер. Якщо все буде гарно складатися. Однак це залежить не тільки від мене. Але я говорю з упевненістю. Я вірю, що все піде по плану, хоча багато чого залежить від інших людей. Проте я буду виконувати свою роботу. Яка інша людина заслужила цього більше за мене? Адже я лідер, король, імператор. Мої слова багато чого коштують, що я кажу, те все справджується”, — наголосив 33-річний непереможний американець.

Примітно, що Вайлдер повинен здійснити 10-й захист поясу WBC в матчі-реванші з Луїсом Ортісом в Лас-Вегасі 23 листопада.

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Як повідомляв УНН, Олександр Усик виявив бажання провести бій із Вайлдером.