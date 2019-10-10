Боксер Усик отримав майку та відвідав тренування шестикратних чемпіонів НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі боксер Олександр Усик відвідав тренування баскетбольної команди НБА – "Чикаго Буллс", повідомляє УНН з посиланням на "BoxingScene".
Український боксер побув на тренуванні основної команди “Чикаго” в рамках якого тренерський штаб подарував Усику іменну майку “Буллс” під 17 номером.
Крім того, Усик провів битву поглядів з маскотом команди і в жартівливій нокаутував його.
Примітно, що “Чикаго Буллс” входить до четвірки найбільш титулованих клубів НБА — 6 чемпіонських титулів.
Зауважимо, що Усик відвідав тренування “Буллс” перед дебютним боєм в суперважкій вазі, який пройде 12 жовтня в Чикаго.
Нагадаємо, Усик назвав одного з чемпіонів світу найбільш бажаним суперником.