Боксер Усик получил майку и посетил тренировку шестикратных чемпионов НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе боксер Александр Усик посетил тренировку баскетбольной команды НБА - "Чикаго Буллс", сообщает УНН со ссылкой на "BoxingScene".
Украинский боксер побыл на тренировке основной команды “Чикаго” в рамках которого тренерский штаб подарил Усику именную майку “Буллс” под 17 номером.
Кроме того, Усик провел битву взглядов с маскотом команды и в шутливой отправил его в нокаут.
Примечательно, что “Чикаго Буллс” входит в четверку самых титулованных клубов НБА — 6 чемпионских титулов.
Заметим, что Усик посетил тренировку “Буллс” перед дебютным боем в супертяжелом весе, который пройдет 12 октября в Чикаго.
Напомним, Усик назвал одного из чемпионов мира наиболее желательным соперником.