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Желаемый соперник Усика нацелен на звание абсолютного чемпиона мира

Киев • УНН

 • 10321 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Супертяжеловес Деонтей Уайлдер, который владеет титулом чемпиона мира WBC, считает себя самым достойным для звания абсолютного чемпиона мира. Об этом непобедимый американский боксер заявил в эксклюзивном интервью "Sky Sports", передает УНН.

Желаемый соперник Усика нацелен на звание абсолютного чемпиона мира

“Будет один чемпион, одно имя, один человек, которого будут звать Деонтей Уайлдер. Если все будет хорошо складываться. Однако это зависит не только от меня. Но я говорю с уверенностью. Я верю, что все пойдет по плану, хотя многое зависит от других людей. Однако я буду выполнять свою работу. Какой другой человек заслужил этого больше меня? Ведь я лидер, король, император. Мои слова многого стоят, что я говорю, то все сбывается”, — подчеркнул 33-летний непобедимый американец.

Примечательно, что Уайлдер должен осуществить 10-й защиту пояса WBC в матче-реванше с Луисом Ортисом в Лас-Вегасе 23 ноября.

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Как сообщал УНН, Александр Усик изъявил желание провести бой с Уайлдером.

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