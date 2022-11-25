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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 24845 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Байден впевнений, що республіканці і далі підтримуватимуть Україну

Байден впевнений, що республіканці і далі підтримуватимуть Україну

Київ • УНН

 • 782175 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Президент США Джо Байден заявив, що в Конгресі продовжать підтримуватимуть Україну, попри антиукраїнські заяви деяких республіканців. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.

Цитата

"Не час залишати Україну. На останніх виборах у нас було багато розмов про те, чи збирається інша команда продовжувати підтримувати Україну, і я все ще вірю, що там достатньо підтримки", – сказав Байден журналістам у Нантакеті, куди приїхав на День подяки.

Деталі

Законодавці-республіканці пообіцяли приділяти більше уваги фінансовій підтримці України після того, як у січні візьмуть під свій контроль Палату представників.

Нагадаємо

16 листопада республіканці отримали більшість у Палаті представників Конгресу США.

Під час попереднього перегляду внутрішньопартійної боротьби, яка попереду, ультраправі республіканці Палати представників на чолі з Марджорі Тейлор Грін пообіцяли боротися проти допомоги Україні.

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