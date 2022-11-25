Байден впевнений, що республіканці і далі підтримуватимуть Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Президент США Джо Байден заявив, що в Конгресі продовжать підтримуватимуть Україну, попри антиукраїнські заяви деяких республіканців. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.
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"Не час залишати Україну. На останніх виборах у нас було багато розмов про те, чи збирається інша команда продовжувати підтримувати Україну, і я все ще вірю, що там достатньо підтримки", – сказав Байден журналістам у Нантакеті, куди приїхав на День подяки.
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Законодавці-республіканці пообіцяли приділяти більше уваги фінансовій підтримці України після того, як у січні візьмуть під свій контроль Палату представників.
Нагадаємо
16 листопада республіканці отримали більшість у Палаті представників Конгресу США.
Під час попереднього перегляду внутрішньопартійної боротьби, яка попереду, ультраправі республіканці Палати представників на чолі з Марджорі Тейлор Грін пообіцяли боротися проти допомоги Україні.