Байден впевнений, що республіканці і далі підтримуватимуть Україну

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"Не час залишати Україну. На останніх виборах у нас було багато розмов про те, чи збирається інша команда продовжувати підтримувати Україну, і я все ще вірю, що там достатньо підтримки", – сказав Байден журналістам у Нантакеті, куди приїхав на День подяки.

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Законодавці-республіканці пообіцяли приділяти більше уваги фінансовій підтримці України після того, як у січні візьмуть під свій контроль Палату представників.

Нагадаємо

16 листопада республіканці отримали більшість у Палаті представників Конгресу США.

Під час попереднього перегляду внутрішньопартійної боротьби, яка попереду, ультраправі республіканці Палати представників на чолі з Марджорі Тейлор Грін пообіцяли боротися проти допомоги Україні.