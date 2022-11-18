Ультраправі республіканці у США прагнуть припинити допомогу Україні

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На пресконференції з іншими членами Тейлор Грін сказала, що спробувала змусити проголосувати за резолюцію, яка вимагає від адміністрації Байдена надати всі документи, пов’язані з допомогою у сфері безпеки, яка вже була виділена Україні.

Ультраправі члени також скористалися попередньою обіцянкою лідера Палати представників Республіканської партії Кевіна Маккарті про відсутність «бланкових чеків» для України, хоча пізніше Маккарті пояснив, що він просто хоче забезпечити більший нагляд за будь-якими федеральними доларами.

Цитата

«Чи Україна є 51-м штатом Сполучених Штатів Америки? Зеленський обіймає якусь посаду в нашому уряді?», — задавалася питаннями Тейлор Грін.

CNN прогнозує, що республіканці отримають контроль над Палатою представників, але їхня більшість буде незначною. Станом на вечір четверга CNN прогнозує, що республіканці контролюватимуть 218 місць у порівнянні з 210 у демократів. Якщо переможуть нинішні лідери решти незваних перегонів, то республіканці отримають 221 місце.

Нагадаємо

У середу республіканці отримали контроль над Палатою представників США, повернувши партію до влади у Вашингтоні та давши консерваторам важелі впливу на притуплення порядку денного президента Джо Байдена.