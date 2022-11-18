Ультраправые республиканцы в США стремятся прекратить помощь Украине

Детали

На пресс-конференции с другими членами Тейлор Грин сказала, что попыталась заставить проголосовать за резолюцию, которая требует от администрации Байдена предоставить все документы, связанные с помощью в сфере безопасности, которая уже была выделена Украине.

Ультраправые члены также воспользовались предварительным обещанием лидера Палаты представителей Республиканской партии Кевина Маккарти об отсутствии «бланковых чеков» для Украины, хотя позже Маккарти объяснил, что он просто хочет обеспечить большее наблюдение за любыми федеральными долларами.

Цитата

«Является ли Украина 51-м штатом Соединенных Штатов Америки? Зеленский занимает какую-то должность в нашем правительстве?», — задавалась вопросами Тейлор Грин.

CNN прогнозирует, что республиканцы получат контроль над Палатой представителей, но их большинство будет незначительным. По состоянию на вечер четверга CNN прогнозирует, что республиканцы будут контролировать 218 мест по сравнению с 210 у демократов. Если победят нынешние лидеры остальной незваной гонки, то республиканцы получат 221 место.

Напомним

В среду республиканцы получили контроль над Палатой представителей США, вернув партию к власти в Вашингтоне и дав консерваторам рычаги влияния на притупление повестки дня президента Джо Байдена.