Байден уверен, что республиканцы и дальше будут поддерживать Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что в Конгрессе будут продолжать поддерживать Украину, несмотря на антиукраинские заявления некоторых республиканцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
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"Не время покидать Украину. На последних выборах у нас было много разговоров о том, собирается ли другая команда продолжать поддерживать Украину, и я все еще верю, что там достаточно поддержки", – сказал Байден журналистам в Нантакете, куда приехал на День благодарения.
Детали
Законодатели-республиканцы пообещали больше внимания уделять финансовой поддержке Украины после того, как в январе возьмут под свой контроль Палату представителей.
Напомним
16 ноября республиканцы получили большинство в Палате представителей Конгресса США.
Во время предварительного пересмотра внутрипартийной борьбы, которая впереди, ультраправые республиканцы Палаты представителей во главе с Марджори Тейлор Грин пообещали бороться против помощи Украине.