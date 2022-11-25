Байден уверен, что республиканцы и дальше будут поддерживать Украину

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"Не время покидать Украину. На последних выборах у нас было много разговоров о том, собирается ли другая команда продолжать поддерживать Украину, и я все еще верю, что там достаточно поддержки", – сказал Байден журналистам в Нантакете, куда приехал на День благодарения.

Детали

Законодатели-республиканцы пообещали больше внимания уделять финансовой поддержке Украины после того, как в январе возьмут под свой контроль Палату представителей.

Напомним

16 ноября республиканцы получили большинство в Палате представителей Конгресса США.

Во время предварительного пересмотра внутрипартийной борьбы, которая впереди, ультраправые республиканцы Палаты представителей во главе с Марджори Тейлор Грин пообещали бороться против помощи Украине.