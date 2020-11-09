Байден вирішив ввести в США обов'язкове носіння медичних масок
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Обраний президент США Джо Байден в найближчі дні почне дзвонити губернаторам усіх штатів, щоб спонукати їх ввести обов'язкове носіння масок, оскільки пандемія коронавірусу COVID-19 вступає в потенційно більш смертоносну фазу з настанням зими. Про це повідомив NBC News із посиланням на старшого радника Байдена, передає УНН.
Так, радник, ім'я якого не називає видання, повідомив, що губернатори, які будуть чинити опір проханню нового президента, побачать, як Байден буде чинити тиск на мерів міст, щоб вони вводили в дію мандати на місцевому рівні, потенційно налаштовуючи його на конфронтацію з губернаторами-республіканцями.
“Якщо губернатор відмовиться, він піде до мерів в штатах і попросить їх ввести (обов’язкове носіння масок). У багатьох штатах мери можуть встановлювати мандати”, — сказав радник.
Команда Байдена, як зазначає NBC News, також розглядає введення вимоги носити маски в федеральних установах — крок, який адміністрація діючого президента Дональда Трампа не зробила навіть після того, як сам глава держави і ряд його високопосадовців і помічників, зокрема й глава адміністрації Марк Медоуз, заразилися коронавірусом.
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Наступним кроком, за словами радника, є складання національного плану тестування жителів США на COVID-19. Байден направляє свою команду розробити ряд варіантів як для законодавства, так і для виконавчих розпоряджень, щоб скласти план тестування, сказав він.
В даний час в більш ніж 20 штатах діють вимоги, згідно з якими жителі зобов’язані носити маски в громадських місцях.
Згідно з даними американського університету Джонса Хопкінса, США знаходяться на першому місці в світі за кількістю інфікованих та померлих через COVID-19. В країні коронавірусом захворіли 9,9 млн осіб, померли 237,5 тис. Всього у світі інфікувались понад 50 млн осіб.