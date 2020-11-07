Глава адміністрації Білого дому заразився коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У глави адміністрації Білого дому Марка Медоуза виявили коронавірусну інфекцію COVID-19, повідомляють джерела Reuters і Bloomberg, передає УНН.
Зокрема, інформацію підтверджує CNN, що посилається на двох чиновників.
Як зазначає Bloomberg, поки не відомо, коли саме Медоуз дізнався, що інфікований, також неясно, чи є у нього симптоми. Він повідомив про зараження близькому колу радників після виборів 3 листопада, пише агентство.
CNN відзначає, що Медоуз супроводжував президента Дональда Трампа в його поїздках на початку тижня, а також був присутній на заході в Білому домі, присвяченому виборам. Крім того, він контактував з членами сім’ї глави держави.
За даними Bloomberg, інфекцію виявили також у представника виборчої кампанії Дональда Трампа Ніка Трейнера. Сам він від коментарів відмовився.
Трамп в ніч на 2 жовтня повідомив у своєму мікроблозі у Twitter, що у нього і його дружини виявлено коронавірус. Пізніше в той же день глава держави прибув до Медичного центру імені Уолтера Ріда в штаті Меріленд. 5 жовтня президент покинув медустанову і повернувся в Білий дім.
24 жовтня стало відомо, що нова коронавірусна інфекція була виявлена у керівника апарату віце-президента США Марка Шорта і радника Майкла Пенса Марті Обста, який не входить в число співробітників адміністрації. Позитивними виявилися результати аналізів одного з помічників американського віце-президента Зака Бауера, а також ще двох осіб з найближчого оточення Пенса.