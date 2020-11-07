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Глава администрации Белого дома заразился коронавирусом

Глава администрации Белого дома заразился коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 14368 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. У главы администрации Белого дома Марка Медоуза обнаружили коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщают источники Reuters и Bloomberg, передает УНН.

В частности, информацию подтверждает CNN, которая ссылается на двух чиновников.

Как отмечает Bloomberg, пока не известно, когда именно Медоуз узнал, что инфицирован, также неясно, есть ли у него симптомы. Он сообщил о заражении близкому кругу советников после выборов 3 ноября, пишет агентство.

CNN отмечает, что Медоуз сопровождал президента Дональда Трампа в его поездках в начале недели, а также присутствовал на мероприятии в Белом доме, посвященном выборам. Кроме того, он контактировал с членами семьи главы государства.

По данным Bloomberg, инфекцию обнаружили также у представителя избирательной кампании Дональда Трампа Ника Трейнера. Сам он от комментариев отказался.

Трамп в ночь на 2 октября сообщил в своем микроблоге в Twitter, что у него и его жены выявлен коронавирус. Позже в тот же день глава государства прибыл в Медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. 5 октября президент покинул медучреждение и вернулся в Белый дом.

24 октября стало известно, что новая коронавирусная инфекция была обнаружена у руководителя аппарата вице-президента США Марка Шорта и советника Майкла Пенса Марти Обста, который не входит в число сотрудников администрации. Положительными оказались результаты анализов одного из помощников американского вице-президента Зака ​​Бауэра, а также еще двух человек из ближайшего окружения пенсий.

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