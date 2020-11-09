Пандемія: у світі вже понад 50 млн інфікованих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Станом на ранок понеділка у світі інфекцією, викликаною новим коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися вже понад 50,3 млн осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Всього у світі на COVID-19 інфіковано 50 327 258 людей, з них одужало 32 980 472. Кількість померлих зросла до 1 255 490.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (9 962 900), Індія (8 507 754), Бразилія (5 664 115), Франція (1 835 187), яка обігнала Росію (1 760 420), а також Іспанія (1 328 832), Аргентина (1 242 182), Велика Британія (1 195 350) та Колумбія (1 143 887).
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (237 566), Бразилії (162 397), Індії (126 121) та Мексиці (95 027).
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 460 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 8 450 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.