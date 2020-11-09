Пандемия: в мире уже более 50 млн заболевших на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире инфекцией, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, заразились уже более 50,3 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 50 327 258 человек, из них выздоровели 32 980 472. Количество умерших возросло до 1 255 490.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (9 962 900), Индия (8 507 754), Бразилия (5 664 115), Франция (1 835 187), которая обогнала Россию (1 760 420), а также Испания (1 328 832), Аргентина (1 242 182), Великобритания (1 195 350) и Колумбия (1 143 887).
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (237 566), Бразилии (162 397), Индии (126 121) и Мексике (95 027).
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 460 331 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 8450 — летальные. В частности, с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.