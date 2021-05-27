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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Байден розпорядився приспустити прапори в пам'ять про загиблих в Каліфорнії

Київ • УНН

 • 15879 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Президент США Джо Байден розпорядився приспустити прапори над урядовими будівлями в країні і за кордоном в пам’ять про вісьмох загиблих в результаті стрілянини в каліфорнійському місті Сан-Хосе. Про це йдеться в поширеній Білим домом заяві глави держави, передає УНН.

Байден розпорядився приспустити прапори в пам'ять про загиблих в Каліфорнії

Цитата

“Мій священний обов’язок в черговий раз віддати наказ приспустити прапори всього через кілька тижнів після того, як це було зроблено через стрілянину в спа-салонах в Атланті і її околицях, в продуктовому магазині в Боулдері в Колорадо, в будинку в місті Рок Хілл в Південній Кароліні і на складі FedEx в Індіанаполісі, штат Індіана”, — сказав Байден.

Деталі

Прапори США будуть приспущені до вечора 30 травня над Білим домом, всіма державними будівлями і територіями, посольствами, військовими базами і кораблями.

Контекст

За даними поліції, в Сан-Хосе кількість насильницьких злочинів в цьому році зросла майже на 17% в порівнянні з тим же періодом минулого року. Кількість вбивств зросла на 75%.

За даними архіву вогнепального насильства, по всій країні в 2021 році відбулося не менше 230 масових розстрілів.

За даними архіву Gun Violence Archive, було зареєстровано як мінімум 14 масових вбивств, тобто чотири або більше осіб були вбиті в результаті одного інциденту без участі стрільця.

Нагадаємо

У березні вісім осіб були вбиті озброєним злочинцем на трьох курортах в Атланті і прилеглому окрузі.

Шість днів по тому 10 осіб було вбито в супермаркеті в Боулдері, штат Колорадо.

Через кілька тижнів вісім людей загинули, коли озброєний злочинець відкрив вогонь по робочим на підприємстві FedEx в Індіанаполісі.

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