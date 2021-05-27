Байден розпорядився приспустити прапори в пам'ять про загиблих в Каліфорнії

Цитата

“Мій священний обов’язок в черговий раз віддати наказ приспустити прапори всього через кілька тижнів після того, як це було зроблено через стрілянину в спа-салонах в Атланті і її околицях, в продуктовому магазині в Боулдері в Колорадо, в будинку в місті Рок Хілл в Південній Кароліні і на складі FedEx в Індіанаполісі, штат Індіана”, — сказав Байден.

Деталі

Прапори США будуть приспущені до вечора 30 травня над Білим домом, всіма державними будівлями і територіями, посольствами, військовими базами і кораблями.

Контекст

За даними поліції, в Сан-Хосе кількість насильницьких злочинів в цьому році зросла майже на 17% в порівнянні з тим же періодом минулого року. Кількість вбивств зросла на 75%.

За даними архіву вогнепального насильства, по всій країні в 2021 році відбулося не менше 230 масових розстрілів.

За даними архіву Gun Violence Archive, було зареєстровано як мінімум 14 масових вбивств, тобто чотири або більше осіб були вбиті в результаті одного інциденту без участі стрільця.

Нагадаємо

У березні вісім осіб були вбиті озброєним злочинцем на трьох курортах в Атланті і прилеглому окрузі.

Шість днів по тому 10 осіб було вбито в супермаркеті в Боулдері, штат Колорадо.

Через кілька тижнів вісім людей загинули, коли озброєний злочинець відкрив вогонь по робочим на підприємстві FedEx в Індіанаполісі.