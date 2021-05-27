Байден розпорядився приспустити прапори в пам'ять про загиблих в Каліфорнії

Контекст
За даними поліції, в Сан-Хосе кількість насильницьких злочинів в цьому році зросла майже на 17% в порівнянні з тим же періодом минулого року. Кількість вбивств зросла на 75%.
За даними архіву вогнепального насильства, по всій країні в 2021 році відбулося не менше 230 масових розстрілів.
За даними архіву Gun Violence Archive, було зареєстровано як мінімум 14 масових вбивств, тобто чотири або більше осіб були вбиті в результаті одного інциденту без участі стрільця.
Нагадаємо
У березні вісім осіб були вбиті озброєним злочинцем на трьох курортах в Атланті і прилеглому окрузі.
Шість днів по тому 10 осіб було вбито в супермаркеті в Боулдері, штат Колорадо.
Через кілька тижнів вісім людей загинули, коли озброєний злочинець відкрив вогонь по робочим на підприємстві FedEx в Індіанаполісі.