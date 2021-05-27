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Байден распорядился приспустить флаги в память о погибших в Калифорнии

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 мая. УНН. Президент США Джо Байден распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями в стране и за рубежом в память о восьми погибших в результате стрельбы в калифорнийском городе Сан-Хосе. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении главы государства, передает УНН.

Байден распорядился приспустить флаги в память о погибших в Калифорнии

Цитата

“Мой священный долг в очередной раз отдать приказ приспустить флаги всего через несколько недель после того, как это было сделано из-за стрельбы в спа-салонах в Атланте и ее окрестностях, в продуктовом магазине в Боулдере в Колорадо, в доме в городе Рок Хилл в Южной Каролине и на складе FedEx в Индианаполисе, штат Индиана”, — сказал Байден.

Детали

Флаги США будут приспущены к вечеру 30 мая над Белым домом, всеми государственными зданиями и территориями, посольствами, военными базами и кораблями.

Контекст

По данным полиции, в Сан-Хосе количество насильственных преступлений в этом году выросла почти на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Количество убийств выросло на 75%.

По данным архива огнестрельного насилия по всей стране в 2021 году произошло не менее 230 массовых расстрелов.

По данным архива Gun Violence Archive, было зарегистрировано как минимум 14 массовых убийств, то есть четыре или более человек были убиты в результате одного инцидента без участия стрелка.

Напомним

В марте восемь человек были убиты вооруженным преступником на трех курортах в Атланте и прилегающем округе.

Шесть дней спустя 10 человек были убиты в супермаркете в Боулдере, штат Колорадо.

Через несколько недель восемь человек погибли, когда вооруженный преступник открыл огонь по рабочим предприятия FedEx в Индианаполисе.

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