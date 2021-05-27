Байден распорядился приспустить флаги в память о погибших в Калифорнии

Контекст
По данным полиции, в Сан-Хосе количество насильственных преступлений в этом году выросла почти на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Количество убийств выросло на 75%.
По данным архива огнестрельного насилия по всей стране в 2021 году произошло не менее 230 массовых расстрелов.
По данным архива Gun Violence Archive, было зарегистрировано как минимум 14 массовых убийств, то есть четыре или более человек были убиты в результате одного инцидента без участия стрелка.
Напомним
В марте восемь человек были убиты вооруженным преступником на трех курортах в Атланте и прилегающем округе.
Шесть дней спустя 10 человек были убиты в супермаркете в Боулдере, штат Колорадо.
Через несколько недель восемь человек погибли, когда вооруженный преступник открыл огонь по рабочим предприятия FedEx в Индианаполисе.