Байден распорядился приспустить флаги в память о погибших в Калифорнии

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“Мой священный долг в очередной раз отдать приказ приспустить флаги всего через несколько недель после того, как это было сделано из-за стрельбы в спа-салонах в Атланте и ее окрестностях, в продуктовом магазине в Боулдере в Колорадо, в доме в городе Рок Хилл в Южной Каролине и на складе FedEx в Индианаполисе, штат Индиана”, — сказал Байден.

Детали

Флаги США будут приспущены к вечеру 30 мая над Белым домом, всеми государственными зданиями и территориями, посольствами, военными базами и кораблями.