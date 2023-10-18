Байден прямує до Ізраїлю: поставить "жорсткі запитання як друг"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Літак президента США Джо Байдена має приземлитися в Ізраїлі о 10 ранку за київським часом. Американський лідер планує поставити прем'єр-міністру Беньяміну Нетаньягу кілька "жорстких запитань як другу Ізраїлю". Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі журналістам на борту літака, яким президент летить до Тель-Авіва, пише Times of Israel, інформує УНН.
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Літак Байдена приземлиться в аеропорту Бен-Гуріон поблизу Тель-Авіва о 10 годині ранку.
За словами Кірбі, в Ізраїлі Байден зустрінеться з сім'ями людей, загиблих в результаті нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, а також з людьми, які були викрадені терористичним угрупуванням.
Кірбі заявив, що під час переговорів президент США планує поставити прем'єр-міністру Беньяміну Нетаньягу кілька "жорстких запитань як другу Ізраїлю" щодо стратегії Єрусалиму у війні в Газі.
Байден також обговорить питання гуманітарної допомоги Газі, на якому наполягає Вашингтон. США також наполягають на тому, щоб Ізраїль конкретизував свою стратегію на наступний день після того, як він досягне заявленої мети війни - повалення ХАМАС.
Доповнення
Після авіаудару по лікарні в Газі, де загинуло щонайменше 300 людей, і широкого засудження в арабському світі була скасована йорданська частина візиту Байдена, де він мав зустрітися на чотиристоронньому саміті з президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом, королем Йорданії Абдаллою II і президентом Єгипту.
Ізраїль заявив про свою непричетність і заявив, що вибух спричинила ракета, випущена угрупованням "Палестинський ісламський джихад".
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