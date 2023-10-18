ЦАХАЛ оголосив про створення гуманітарної зони на півдні Гази
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Армія оборони Ізраїлю оголосила про створення гуманітарної зони на півдні Гази. Там буде надаватися міжнародна допомога, повідомляє Times of Israel, пише УНН.
Деталі
Після багатоденних переговорів з Єгиптом, США та іншими країнами ЦАХАЛ заявив про створення гуманітарної зони в районі Аль-Мавасі, недалеко від Хан-Юніса.
Армія оборони Ізраїлю заявляє, що там палестинцям буде надаватись «міжнародна гуманітарна допомога в міру необхідності»
ЦАХАЛ також вкотре закликав палестинців у північній частині Гази евакуюватися на південь, оскільки військові попереджають, що незабаром вони почнуть інтенсивні обстріли цього району.
Доповнення
У вівторок ввечері органи охорони здоров’я сектора Газа повідомили, через удар по лікарні Аль-Ахлі загинули щонайменше 300 осіб, і ще кілька сотень зазнали поранень. ХАМАС заявив, що жертвами удару в основному стали переміщені особи. Серед загиблих були пацієнти, жінки та діти. У цьому ударі вони звинуватили Ізраїль.
Водночас збройні сили Ізраїлю відкинули відповідальність за цю атаку. Вони заявили, що за даними їхньої військової розвідки лікарня потрапила під удар ракети ісламістської терористичної групи — Палестинського ісламського джихаду, які невдало її запустили.