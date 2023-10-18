ЦАХАЛ объявил о создании гуманитарной зоны на юге Газы

Детали

После многодневных переговоров с Египтом, США и другими странами ЦАХАЛ заявил о создании гуманитарной зоны в районе Аль-Маваси, недалеко от Хан-Юниса.

Армия обороны Израиля заявляет, что там палестинцам будет предоставляться «международная гуманитарная помощь по мере необходимости»

ЦАХАЛ также в очередной раз призвал палестинцев в северной части Газы эвакуироваться на юг, поскольку военные предупреждают, что вскоре они начнут интенсивные обстрелы этого района.

Дополнение

Во вторник вечером органы здравоохранения сектора Газа сообщили, из-за удара по больнице Аль-Ахли погибли по меньшей мере 300 человек, и еще несколько сотен получили ранения. ХАМАС заявил, что жертвами удара в основном стали перемещенные лица. Среди погибших были пациенты, женщины и дети. В этом ударе они обвинили Израиль.

В то же время вооруженные силы Израиля отвергли ответственность за эту атаку. Они заявили, что по данным их военной разведки больница попала под удар ракеты исламистской террористической группы — Палестинского исламского джихада, которые неудачно её запустили.