Байден направляется в Израиль: задаст "жесткие вопросы как друг"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Самолет президента США Джо Байдена должен приземлиться в Израиле в 10 утра по киевскому времени. Американский лидер планирует задать премьер-министру Беньямину Нетаньяху несколько "жестких вопросов как другу Израиля". Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби журналистам на борту самолета, которым президент летит в Тель-Авив, пишет Times of Israel, информирует УНН.
Детали
Самолет Байдена приземлится в аэропорту Бен-Гурион близ Тель-Авива в 10 часов утра.
По словам Кирби, в Израиле Байден встретится с семьями людей, погибших в результате нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, а также с людьми, которые были похищены террористической группировкой.
Кирби заявил, что во время переговоров президент США планирует задать премьер-министру Беньямину Нетаньяху несколько "жестких вопросов как другу Израиля" относительно стратегии Иерусалима в войне в Газе.
Байден также обсудит вопрос гуманитарной помощи Газе, на котором настаивает Вашингтон. США также настаивают на том, чтобы Израиль конкретизировал свою стратегию на следующий день после того, как он достигнет заявленной цели войны - свержения ХАМАС.
Дополнение
После авиаудара по больнице в Газе, где погибло по меньшей мере 300 человек, и широкого осуждения в арабском мире была отменена иорданская часть визита Байдена, где он должен был встретиться на четырёхстороннем саммите с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, королём Иордании Абдаллой II и президентом Египта.
Израиль заявил о своей непричастности и заявил, что взрыв вызвала ракета, выпущенная группировкой "Палестинский исламский джихад".
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