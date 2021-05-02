Байден провів зустріч з главою "Моссада" - ЗМІ

Деталі

За його словами, зустріч, що пройшла в п'ятницю, 30 квітня, не була запланована заздалегідь і була організована в короткі терміни, поки Коен перебував у Вашингтоні для інших цілей.

Як зазначає портал, 30 квітня Байден також провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. При цьому залишається невідомим, чи пройшла зустріч до або після телефонної розмови Байдена з Нетаньяху.

Співрозмовник Axios зазначив, що темою розмови президента США і глави «Моссаду» був Іран. За відомостями порталу, Коен поінформував Нетаньяху про обговорення теми Ірану з Байденом.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що президент США Джо Байден має намір в травні відправити в Україну держсекретаря Ентоні Блінкена.

Пізніше у ЗМІ з'явилися деталі візиту Блінкена в Україну.