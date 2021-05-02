Байден провів зустріч з главою "Моссада" - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Президент США Джо Байден провів у Вашингтоні зустріч з главою ізраїльської служби зовнішньої розвідки “Моссад” Йосі Коеном. Про це пише Axios з посиланням на джерело, знайоме з деталями переговорів, передає УНН.
Деталі
За його словами, зустріч, що пройшла в п'ятницю, 30 квітня, не була запланована заздалегідь і була організована в короткі терміни, поки Коен перебував у Вашингтоні для інших цілей.
Як зазначає портал, 30 квітня Байден також провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. При цьому залишається невідомим, чи пройшла зустріч до або після телефонної розмови Байдена з Нетаньяху.
Співрозмовник Axios зазначив, що темою розмови президента США і глави «Моссаду» був Іран. За відомостями порталу, Коен поінформував Нетаньяху про обговорення теми Ірану з Байденом.
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