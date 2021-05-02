Байден провел встречу с главой "Моссада" - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Президент США Джо Байден провел в Вашингтоне встречу с главой израильской службы внешней разведки "Моссад" Йоси Коэном. Об этом пишет Axios со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров, передает УНН.
Детали
По его словам, встреча, прошедшая в пятницу, 30 апреля, не была запланирована заранее и была организована в короткие сроки, пока Коэн находился в Вашингтоне для других целей.
Как отмечает портал, 30 апреля Байден также провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. При этом остается неизвестным, прошла встреча до или после телефонного разговора Байдена с Нетаньяху.
Собеседник Axios отметил, что темой разговора президента США и главы “Моссада” был Иран. По сведениям портала, Коэн сообщил Нетаньяху об обсуждении темы Ирана с Байденом.
Напомним
Ранее УНН писал, что президент США Джо Байден намерен в мае отправить в Украину госсекретаря Энтони Блинкена.
Позже в СМИ появились детали визита Блинкена в Украине.