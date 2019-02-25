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Батько виснаженого хлопчика поскаржився в суді на стан здоров'я

Батько виснаженого хлопчика поскаржився в суді на стан здоров'я

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 25 лютого. УНН. Депутату Новоукраїнської районної ради, з родини якого забрали виснаженого хлопчика, у суді поскаржився на стан здоров'я. Суд оголосив перерву для надання підозрюваному меддопомоги, передає кореспондент УНН.

Так, сьогодні в Кропивницькому апеляційному суді розглядали апеляційну скаргу захисника депутата на ухвалу про тримання під вартою.

У ході засідання підозрюваний поскаржився, що начебто почувається зле: у тюрмі у нього загострилася виразка, і він потребує допомоги лікарів. Крім того, він вимагав викликати "швидку", а також перекладача – несподівано чоловік заговорив російською.

"Не можу ні сидіти, ні стояти, ні лежати", - прокоментував чоловік свій стан.

Він зауважив, що не довіряє головуючому судді, адже, за його словами, вона раніше вже винесла незаконно ухвалу щодо нього. Також він висловив пересторогу, що рішення суду може бути необ'єктивним, і попросив про відвід судді. Адвокат підтримав свого підзахисного. Водночас прокурор сказав, що не бачить причин щодо такого рішення. У задоволенні клопотання про відвід судді врешті суд відмовив.

У судовому засіданні оголосили перерву для надання підозрюваному меддопомоги. Про час і дату наступного засідання повідомлять згодом.

Як повідомляв УНН, суд до 5 березня продовжив термін утримання під вартою депутату Новоукраїнської районної ради, з родини якого забрали виснаженого хлопчика.

Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, п.п.2.4,12 ч.2 ст. 115 - незакінченого замаху на умисне убивство малолітньої дитини, вчинене з особливою жорстокістю за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає покарання від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Крім того, нову підозру за вказаною вище статтею оголошено і дружині депутата.

Нагадаємо, виснаженого чотирирічного хлопчика з Новоукраїнки вирішили забрати із родини депутата Новоукраїнської районної ради. Таке рішення виконком прийняв через те, що батько кілька разів самовільно намагався забрати сина з-під нагляду лікарів додому. У свою чергу депутат розповів про причину виснаження дитини.

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