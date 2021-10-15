Баскетболісти "Миколаєва" перервали серію поразок в чемпіонаті України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Четвертий ігровий тиждень української Суперліги з баскетболу розпочався кількома матчами в одному з яких змагалися "Миколаїв" і "Черкаські Мавпи", інформує УНН з посиланням на ФБУ.
Деталі
"Миколаїв" на своєму майданчику переграв "Черкаські Мавпи" в матчі Суперліги з рахунком 82:76.
Найкращим у команді переможців в цій грі був Андре Волкер, який в свій актив записав 18 очок та одразу 6 перехоплень. У "Мавп" відзначимо Дю’вона Максвелла, який записав на свій рахунок дабл-дабл і фактично завдяки його результативній грі гості до останнього сподівались на камбек.
Примітно, що до цього моменту обидві команди мали серію з чотирьох поразок поспіль. В результаті "Миколаїв" перервав невдалу серію, а ось "Черкаські Мавпи" її продовжили і опинились на останньому місці в турнірній таблиці.
Доповнення
У другому матчі дня "Кривбас" приймав на домашньому майданчику "Будівельник" і поступився 66:88. Колектив Ігорса Міглінієкса мав суттєву перевагу за всіма ключовими статистичними показниками і здобув свою другу виїзну перемогу в сезоні.