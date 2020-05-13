Баранка: УАФ буде першою асоціацією у світі, яка ексклюзивно продає беттинг-права

“Буквально перед початком пандемії ми намагалися розв’язати питання з беттинг-правами. Ми будемо першою асоціацією у світі, яка буде ексклюзивно їх продавати. Мова про УПЛ, першої та другої ліги, чемпіонаті U-21, жіночому чемпіонаті та футзалі.

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УАФ і УПЛ отримають гроші, а у нас буде право вимагати у провайдерів зупинити передачу даних в разі якоїсь підозри”, — розповів він.

Баранка додав, що після цього проводити договірні матчі стане практично неможливо.

Нагадаємо, в УАФ розповіли, як український футбол буде виходити з карантину.