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Баранка: УАФ будет первой ассоциацией в мире, которая эксклюзивно продает беттинг-права

Киев • УНН

 • 10221 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Украинская ассоциация футбола станет первой ассоциацией в мире, которая эксклюзивно продает беттинг-права. Об этом рассказал глава комитета по этике и честной игре УАФ Франческо Баранка, передает УНН со ссылкой на tribuna.com.

Баранка: УАФ будет первой ассоциацией в мире, которая эксклюзивно продает беттинг-права

“Буквально перед началом пандемии мы пытались решить вопросы с беттинг-правами. Мы будем первой ассоциацией в мире, которая будет эксклюзивно их продавать. Речь об УПЛ, первой и второй лиге, чемпионате U-21, женском чемпионате и футзале.

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УАФ и УПЛ получат деньги, а у нас будет право требовать у провайдеров остановить передачу данных в случае какого-то подозрения”, — рассказал он.

Баранка добавил, что после этого проводить договорные матчи станет практически невозможно.

Напомним, в УАФ рассказали, как украинский футбол будет выходить из карантина.

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