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Официально: УЕФА не ведет расследований в отношении Павелко, а ФИФА рассматривала дело о "Слава Украине!"

Киев • УНН

 • 14030 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. В УАФ прокомментировали ложные утверждения швейцарского журналиста относительно Ассоциации и ее президента Андрея Павелко, передает УНН со ссылкой на сообщение УАФ в Facebook.

Официально: УЕФА не ведет расследований в отношении Павелко, а ФИФА рассматривала дело о "Слава Украине!"

"Расследование ФИФА в отношении президента УАФ Андрея Павелко оказалось совсем не коррупционным и касалось вообще не финансового эпизода, а проверка УЕФА о расходах средств для Украины в целом не нашла фактов даже для начала расследования", - отмечают в УАФ.

Отмечается, что тезисы очередной дискредитационной статьи швейцарского журналиста Арно Беда о якобы "финансовом расследовании" ФИФА против Андрея Павелко опровергнуты.

Ведь ФИФА официально сообщила, что ее дисциплинарное производство, ложно описанное господином Беда в своей статье как расследование финансовых дел, на самом деле касалось исключительно публичной поддержки хорватских футболистов со стороны Андрея Павелко.

"... он проходил отдельное расследование по соблюдению кодекса этики ФИФА, не связанное с финансовыми вопросами", - пишет The Washington Post со ссылкой на ответ ФИФА.

Это расследование по вопросам этики было начато в августе 2018 года.

"Павелко возражал против решения ФИФА, согласно которому было предупреждено защитника сборной Хорватии Домагоя Виду за комментарии в видео онлайн после победы над хозяином чемпионата мира по футболу (над сборной "России" - ред.) в четвертьфинале. Вида положительно отзывался об Украине, где играл за киевское "Динамо", - уточняет The Washington Post.

"Как все помнят, речь шла о лозунге "Слава Украине!", который хорватские футболисты озвучили в своем видеоролике", - добавили в УАФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Павелко заплатил ФИФА штраф: за “Слава Украине” и поддержку хорватов во время ЧМ-2018.

"(Павелко) согласился заплатить штраф в размере 10 000 швейцарских франков за свое поведение, и это единственный (!!!) предмет подписанного с ним соглашения о признании вины", - сообщили в ФИФА.

Также, отмечают в УАФ, тезисы о якобы проведении сегодня в отношении Андрея Павелко финансовых расследований в УЕФА - не соответствуют действительности.

"Поскольку Арно Беда в своем предварительном расследовании безосновательно обвинял УАФ в финансовых махинациях, в 2019 году УЕФА действительно обращалась к УАФ с рядом вопросов.

Получив всю запрашиваемую информацию и проверив ее достоверность, УЕФА не нашла оснований для открытия дела, о чем сообщил и УАФ, и ФИФА также", - отметили в Ассоциации.

В УАФ напомнили, что в швейцарском суде сегодня продолжается рассмотрение дела против Беда по их иску "из-за распространения ним на постоянной основе ложных и дискредитационных материалов".

Как сообщалось в УНН, НАБУ не имеет претензий к президенту УАФ.

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