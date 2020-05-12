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Офіційно: УЄФА не веде розслідувань стосовно Павелка, а ФІФА розглядала справу про "Слава Україні!"

Київ • УНН

 • 14029 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. В УАФ прокоментували неправдиві твердження швейцарського журналіста стосовно Асоціації та її президента Андрія Павелка, передає УНН із посиланням на повідомлення УАФ у Facebook.

Офіційно: УЄФА не веде розслідувань стосовно Павелка, а ФІФА розглядала справу про "Слава Україні!"

"Розслідування ФІФА стосовно президента УАФ Андрія Павелка виявилося геть не корупційним і стосувалося взагалі не фінансового епізоду, а перевірка УЄФА про видатки коштів для України загалом не знайшла фактів навіть для початку розслідування", - наголошують в УАФ.

Зазначається, що тези чергової дискредитаційної статті швейцарського журналіста Арно Беда про нібито "фінансове розслідування" ФІФА проти Андрія Павелка спростовані.

Адже ФІФА офіційно повідомила, що її дисциплінарне провадження, неправдиво описане паном Беда у своїй статті як розслідування фінансових справ, насправді стосувалося виключно публічної підтримки хорватських футболістів з боку Андрія Павелка.

"...він проходив окреме розслідування щодо дотримання кодексу етики ФІФА, не пов'язане з фінансовими питаннями", — пише The Washington Post із посиланням на відповідь ФІФА.

Це розслідування з питань етики було розпочато у серпні 2018 року.

"Павелко заперечував проти рішення ФІФА, згідно з яким було попереджено захисника збірної Хорватії Домагоя Віду за коментарі у відео онлайн після перемоги над господарем чемпіонату світу з футболу (над збірною "Росії" - ред.) у чвертьфіналі. Віда позитивно відгукувався про Україну, де грав за київське "Динамо", — уточнює The Washington Post.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Павелко заплатив ФІФА штраф: за "Слава Україні" і підтримку хорватів під час ЧС-2018.

"Як усі пам’ятають, йшлося про гасло "Слава Україні!", яке хорватські футболісти озвучили у своєму відеоролику", - додали у УАФ.

"(Павелко) погодився заплатити штраф у розмірі 10 000 швейцарських франків за свою поведінку, і це єдиний (!!!) предмет підписаної з ним угоди про визнання провини", — повідомили у ФІФА.

Також, наголошують в УАФ, тези про нібито проведення сьогодні стосовно Андрія Павелка фінансових розслідувань в УЄФА — не відповідають дійсності.

"Оскільки Арно Беда у своєму попередньому розслідуванні безпідставно звинувачував УАФ у фінансових махінаціях, у 2019 році УЄФА дійсно зверталася до УАФ із низкою запитань.

Отримавши всю запитувану інформацію та перевіривши її достовірність, УЄФА не знайшла підстав для відкриття справи, про що повідомив і УАФ, і ФІФА також", - зауважили в Асоціації.

В УАФ нагадали, що у швейцарському суді сьогодні продовжується розгляд справи проти Беда за їх позовом "через поширення ним на постійній основі неправдивих та дискредитаційних матеріалів".

Як повідомлялося в УНН, НАБУ не має претензій до президента УАФ. 

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