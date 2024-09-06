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Банки Молдови припинили співпрацю з системою грошових переказів рф

Банки Молдови припинили співпрацю з системою грошових переказів рф

Київ • УНН

 • 14096 перегляди

Банки Молдови призупинили співпрацю з російською системою грошових переказів "Золота Корона". Це була остання платіжна система, що дозволяла перекази між двома країнами, після припинення роботи "Юністрім" та "Контакт".

Молдова перестала приймати грошові перекази з росії за платіжною системою "Золота Корона".

Пише УНН із посиланням на молдавський інформпортал Noi.md.

У Молдові було призупинено грошові перекази з РФ "у зв'язку з необхідними операційними коригуваннями", - банки країни повідомили про призупинення послуг грошових переказів на невизначений період.

Рішення про призупинення було ухвалено в контексті санкцій, запроваджених США проти російських компаній, зокрема компанії "Центр фінансових технологій", розробника системи "Золота Корона".

Експорт російського СПГ значно зріс у 2024 році: допомогли поставки в Азію та Європу - ЗМІ04.09.24, 10:38 • 46721 перегляд

Платіжна система "Золота Корона" була останнім сервісом, що давав змогу переказувати гроші між двома країнами. Перекази через "Юністрім" перестали працювати в Молдові влітку 2023 року, а через "Контакт" - у лютому 2024 року.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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