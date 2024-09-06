Банки Молдови припинили співпрацю з системою грошових переказів рф
Київ • УНН
Банки Молдови призупинили співпрацю з російською системою грошових переказів "Золота Корона". Це була остання платіжна система, що дозволяла перекази між двома країнами, після припинення роботи "Юністрім" та "Контакт".
Молдова перестала приймати грошові перекази з росії за платіжною системою "Золота Корона".
Пише УНН із посиланням на молдавський інформпортал Noi.md.
У Молдові було призупинено грошові перекази з РФ "у зв'язку з необхідними операційними коригуваннями", - банки країни повідомили про призупинення послуг грошових переказів на невизначений період.
Рішення про призупинення було ухвалено в контексті санкцій, запроваджених США проти російських компаній, зокрема компанії "Центр фінансових технологій", розробника системи "Золота Корона".
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Платіжна система "Золота Корона" була останнім сервісом, що давав змогу переказувати гроші між двома країнами. Перекази через "Юністрім" перестали працювати в Молдові влітку 2023 року, а через "Контакт" - у лютому 2024 року.
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