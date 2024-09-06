Банки Молдовы прекратили сотрудничество с системой денежных переводов рф

Молдова перестала принимать денежные переводы из России по платежной системе «Золотая Корона».

Пишет УНН со ссылкой на молдавский информпортал Noi.md.

В Молдове были приостановлены денежные переводы из РФ «в связи с необходимыми операционными корректировками», - банки страны сообщили о приостановлении услуг денежных переводов на неопределенный период.

Решение о приостановлении было принято в контексте санкций, введенных США против российских компаний, в частности компании «Центр финансовых технологий», разработчика системы «Золотая Корона».

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Платежная система «Золотая Корона» была последним сервисом, который позволял переводить деньги между двумя странами. Переводы через «Юнистрим» перестали работать в Молдове летом 2023 года, а через «Контакт» - в феврале 2024 года.

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