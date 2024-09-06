Банки Молдовы прекратили сотрудничество с системой денежных переводов рф
Киев • УНН
Банки Молдовы приостановили сотрудничество с российской системой денежных переводов «Золотая Корона». Это была последняя платежная система, позволявшая переводы между двумя странами, после прекращения работы «Юнистрим» и «Контакт».
Молдова перестала принимать денежные переводы из России по платежной системе «Золотая Корона».
Пишет УНН со ссылкой на молдавский информпортал Noi.md.
В Молдове были приостановлены денежные переводы из РФ «в связи с необходимыми операционными корректировками», - банки страны сообщили о приостановлении услуг денежных переводов на неопределенный период.
Решение о приостановлении было принято в контексте санкций, введенных США против российских компаний, в частности компании «Центр финансовых технологий», разработчика системы «Золотая Корона».
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Платежная система «Золотая Корона» была последним сервисом, который позволял переводить деньги между двумя странами. Переводы через «Юнистрим» перестали работать в Молдове летом 2023 года, а через «Контакт» - в феврале 2024 года.
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