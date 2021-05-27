Банкрутство "Укрзалізниці": ТСК Ради "допитає" сьогодні силовиків та антикорупціонерів

Цитата

“Засідання ТСК по “Укрзалізниці” призначено на 27 травня. Питання порядку денного: ефективність роботи правоохоронців та їх роль у банкрутстві “Укрзалізниці”, — зазначила вона.

Деталі

На засідання запрошені Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник, заступник Генерального прокурора Ігор Мустеца, керівник САП Максим Грищук, керівник НАБУ Артем Ситник та відповідальний за боротьбу з корупцією в “Укрзалізниці” керівник відділу НАБУ Денис Гюльмагомедов.

Гришина додала, що цього разу засідання буде у закритому режимі, оскільки інформація правоохоронців не підлягає публічності.

Засідання ТСК розпочнеться о 17:00.

Доповнення

На минулому засіданні ТСК визнала правління “Укрзалізниці” та членів Наглядової Ради некомпетентними та рекомендувала Кабміну їх звільнити.

Контекст

До засідання 27 травня представники ТСК побували на зустрічі з керівництвом НАБУ, де з’ясували неспроможність бюро приборкати корупцію в “Укрзалізниці”. Не допоміг НАБУ навіть підписаний з “Укрзалізницею” у 2020 році меморандум про спільну антикорупційну діяльність.

Минулого року НАБУ і САП скерували до суду всього одну справу щодо корупції в “Укрзалізниці” і то п’ятирічної давності. При цьому головний “залізничний” детектив бюро Денис Гюльмагомедов заробляв гроші на тренінгах фонду “Відродження” Джорджа Сороса і проводив лекції в соцмережі Clubhouse.

До теми

Під час своєї пресконференції 20 травня Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує “посадок” крадіїв коштів “Укрзалізниці”.

Довідка

ТСК Верховної Ради з питань оцінки критичного стану “Укрзалізниці” була створена у січні 2021 року на чолі з народним депутатом від фракції “Слуга народу” Юлією Гришиною. Офіційний звіт ТСК планує представити у липні цього року. За час роботи ТСК свої посади полишили голова правління “Укрзалізниці” Володимир Жмак, член правління Іраклі Езугбая та міністр інфраструктури Владислав Криклій.