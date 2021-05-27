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Банкротство "Укрзализныци": ВСК Рады "допросит" сегодня силовиков и антикоррупционеров

Киев • УНН

 • 15462 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Временная следственная комиссия парламента по оценке критического состояния “Укрзализныци” назначила заседание на 27 мая и пригласила на отчет фискалов, прокуроров и детективов НАБУ. Об этом председатель ВСК, народный депутат от фракции “Слуга народа” Юлия Гришина сообщила вчера в Facebook, передает УНН.

Банкротство "Укрзализныци": ВСК Рады "допросит" сегодня силовиков и антикоррупционеров

Цитата

“Заседание ВСК по “Укрзализныци” назначено на 27 мая. Вопрос повестки дня: эффективность работы правоохранительных органов и их роль в банкротстве “Укрзализныци”, — отметила она.

Детали

На заседание приглашены Председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник, заместитель Генерального прокурора Игорь Мустеца, руководитель САП Максим Грищук, руководитель НАБУ Артем Сытник и ответственный за борьбу с коррупцией в “Укрзализныце” руководитель отдела НАБУ Денис Гюльмагомедов.

Гришина добавила, что на этот раз заседание будет в закрытом режиме, поскольку информация правоохранителей не подлежит публичности.

Заседание ВСК начнется в 17:00.

Дополнение

На прошлом заседании ВСК признала правления “Укрзализныци” и членов Наблюдательного Совета некомпетентными и рекомендовала Кабмину их освободить.

Контекст

К заседанию 27 мая представители ВСК побывали на встрече с руководством НАБУ, где выяснили несостоятельность бюро обуздать коррупцию в “Укрзализныци”. Не помог НАБУ даже подписаный с “Укрзализныцей” в 2020 году меморандум о совместной антикоррупционной деятельности.

В прошлом году НАБУ и САП направили в суд всего одно дело о коррупции в “Укрзализныце” и то пятилетней давности. При этом главный “железнодорожный” детектив бюро Денис Гюльмагомедов зарабатывал деньги на тренингах фонда “Возрождение” Джорджа Сороса и проводил лекции в соцсети Clubhouse.

К теме

Во время своей пресс-конференции 20 мая Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает “посадок” воров средств “Укрзализныци”.

Справка

ВСК Верховной Рады по вопросам оценки критического состояния “Укрзализныци” была создана в январе 2021 года во главе с народным депутатом от фракции “Слуга народа” Юлией Гришиной. Официальный отчет ВСК планирует представить в июле этого года. За время работы ВСК свои должности покинули председатель правления “Укрзализныци” Владимир Жмак, член правления Иракли Эзугбая и министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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