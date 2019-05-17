Банки, космос, суднобудування: "перебіжчик" Рибалка готує масштабні реформи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Вчора, 16 травня, відбулося перше засідання міжфракційного депутатського об’єднання "Незалежність і розвиток". Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат від РПЛ Сергій Рибалка, передає УНН.
Найближчим часом представники об'єднання підготують 10 законопроектів щодо розвитку фінансово-банківського сектору, реформування науково-освітньої галузі, розвитку і державної підтримки космічної галузі, оборонного комплексу, сектору державного управління, відновлення суднобудування, написав Рибалка.
"Також будемо продовжувати реформу місцевого самоврядування", - розповів радикал.
Нагадаємо, ініціатива створення у Раді міжфракційного об'єднання "Незалежність і розвиток" належить особисто Рибалці. МДО було створене на підтримку новообраного президента України Володимира Зеленського.
Утім, у штабі новообраного Президента від допомоги радикала поспішили відхреститися. Там заявили, що персональної допомоги з боку Рибалки не потребують.
Також нагадаємо, що протягом року жоден законопроект, де у співавторах був Рибалка, так і не став законом.