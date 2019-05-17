Банки, космос, судостроение: "перебежчик" Рыбалка готовит масштабные реформы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Вчера, 16 мая, состоялось первое заседание межфракционного депутатского объединения "Независимость и развитие". Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка, передает УНН.
В ближайшее время представители объединения подготовят 10 законопроектов по развитию финансово-банковского сектора, реформированию научно-образовательной сферы, развитию и государственной поддержке космической отрасли, оборонного комплекса, сектора государственного управления, возобновлению судостроения, написал Рыбалка.
"Также будем продолжать реформу местного самоуправления", - рассказал радикал.
Напомним, инициатива создания в Раде межфракционного объединения "Независимость и развитие" принадлежит лично Рыбалке. МДО было создано в поддержку новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.
Впрочем, в штабе новоизбранного Президента от помощи радикала поспешили откреститься. Там заявили, что в персональной помощи со стороны Рыбалки не нуждаются.
Также напомним, что в течение года ни один законопроект, где в соавторах был Рыбалка, так и не стал законом.