Бахмут залишається під контролем ЗСУ - Череватий
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Бахмут під контролем Збройних сил України, проте навколо нього тривають важкі бої. Російські окупанти зазнають втрат. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", пише УНН.
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«Бахмут абсолютно під контролем ЗСУ. Тривають важкі бої навколо нього і ворог несе важкі втрати щодобові й намагається надалі проводити масові обстріли з артилерії. Проте Бахмут тримається», - сказав Череватий.
За його словами, поки що Бахмут один з найінтенсивніших ділянок фронту де постійно тривають інтенсивні бойові зіткнення і відбуваються обстріли противника.
Череватий зазначив, що різдвяного перемир'я в Бахмуті не відбулося.
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Окрім того, він повідомив, що на напрямку Сватове – Кремінна тривають бойові дії.
«Там ворог перегруповується. Теж сконцентровує більше свого особового складу і техніки. Намагається контратакувати на певних напрямках, в районі таких населених пунктів як Стельмахівка, Площівка, деяких інших. Проте зазнає втрат і відступає. ЗСУ діють з огляду на обстановку, погодні умови, чи можливо в даний момент проводити ті чи інші операції», - розповів Череватий.
Доповнення
Командувач Сухопутних військ ЗС України Герой України генерал-полковник Олександр Сирський повідомляв, що окупанти мали завдання захопити Соледар та оточити Бахмут до 26 грудня, але ЗСУ зірвали плани ворога.
Очільник ОВА Павло Кириленко повідомляв, що понад 60% Бахмута у Донецькій області знищено. Окупаційні війська продовжують спроби наступати на місто на північному сході Донеччини.