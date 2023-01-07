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Бахмут залишається під контролем ЗСУ - Череватий

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Бахмут під контролем Збройних сил України, проте навколо нього тривають важкі бої. Російські окупанти зазнають втрат. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", пише УНН.

Бахмут залишається під контролем ЗСУ - Череватий

Цитата

«Бахмут абсолютно під контролем ЗСУ. Тривають важкі бої навколо нього і ворог несе важкі втрати щодобові й намагається надалі проводити масові обстріли з артилерії. Проте Бахмут тримається», - сказав Череватий.

За його словами, поки що Бахмут один з найінтенсивніших ділянок фронту де постійно тривають інтенсивні бойові зіткнення і відбуваються обстріли противника.

Череватий зазначив, що різдвяного перемир'я в Бахмуті не відбулося.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Соледар на Донеччині не знаходиться під контролем рф

Окрім того, він повідомив, що на напрямку Сватове – Кремінна тривають бойові дії.

«Там ворог перегруповується. Теж сконцентровує більше свого особового складу і техніки. Намагається контратакувати на певних напрямках, в районі таких населених пунктів як Стельмахівка, Площівка, деяких інших. Проте зазнає втрат і відступає. ЗСУ діють з огляду на обстановку, погодні умови, чи можливо в даний момент проводити ті чи інші операції», - розповів Череватий.

Доповнення

Командувач Сухопутних військ ЗС України Герой України генерал-полковник Олександр Сирський повідомляв, що окупанти мали завдання захопити Соледар та оточити Бахмут до 26 грудня, але ЗСУ зірвали плани ворога.

Очільник ОВА Павло Кириленко повідомляв, що понад 60% Бахмута у Донецькій області знищено. Окупаційні війська продовжують спроби наступати на місто на північному сході Донеччини.

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