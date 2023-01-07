Бахмут остается под контролем ВСУ - Череватый

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«Бахмут абсолютно под контролем ВСУ. Продолжаются тяжелые бои вокруг него и враг несет тяжелые потери ежесуточные и пытается в дальнейшем проводить массовые обстрелы из артиллерии. Однако Бахмут держится», - сказал Череватый.

По его словам, пока Бахмут один из самых интенсивных участков фронта где постоянно продолжаются интенсивные боевые столкновения и происходят обстрелы противника.

Череватый отметил, что рождественского перемирия в Бахмуте не произошло.

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Кроме того, он сообщил, что на направлении Сватово – Кременная продолжаются боевые действия.

«Там враг перегруппировывается. Тоже сконцентрирует больше своего личного состава и техники. Пытается контратаковать на определенных направлениях, в районе таких населенных пунктов как Стельмаховка, Площевка, некоторых других. Однако несет потери и отступает. ВСУ действуют учитывая обстановку, погодные условия, возможно ли в данный момент проводить те или иные операции», - рассказал Череватый.

Дополнение

Командующий Сухопутных войск ВС Украины Герой Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщал, что оккупанты имели задачу захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но ВСУ сорвали планы врага.

Глава ОВА Павел Кириленко сообщал, что более 60% Бахмута в Донецкой области уничтожено. Оккупационные войска продолжают попытки наступать на город на северо-востоке Донецкой области.