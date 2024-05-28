Байден вшанував загиблих солдатів США на День пам'яті

Президент США Джо Байден відзначив День пам’яті, привітавши військових лідерів, ветеранів і членів родин Золотої зірки в Білому домі, а потім виступив із промовою на урочистій церемонії на Арлінгтонському національному кладовищі в понеділок. Про це повідомили на сайті Білого дому, передає УНН.

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Він також звернувся до губернаторів Арканзасу, Кентуккі, Оклахоми та Техасу, висловивши співчуття за 21 людину, яка загинула та десятки постраждали в результаті торнадо цими святковими вихідними.

День пам’яті – свято вшанування жертв, принесених солдатами протягом історії країни, відзначає початок літа в США, і традиційно президент відвідує церемонії в Арлінгтоні.

У понеділок до Байдена приєдналися віце-президент Камала Харріс і міністр оборони Ллойд Остін на військовому кладовищі, де він поклав вінок до Могили Невідомого солдата перед тим, як виступити з промовою перед присутніми.

Байден сказав присутнім, що військовослужбовці Америки пішли на великі жертви, щоб США могли прагнути стати "більш досконалим союзом", нагадавши їм, що це те, заради чого вони жили і померли.

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