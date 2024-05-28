Байден почтил погибших солдат США на День памяти погибших солдат США

Президент США Джо Байден отметил День памяти, поздравив военных лидеров, ветеранов и членов семей Золотой звезды в Белом доме, а затем выступил с речью на торжественной церемонии на Арлингтонском национальном кладбище в понедельник. Об этом сообщили на сайте Белого дома, передает УНН.

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Он также обратился к губернаторам Арканзаса, Кентукки, Оклахомы и Техаса, выразив соболезнования за 21 человека, погибшего и десятки пострадавших в результате торнадо в эти праздничные выходные.

День памяти - праздник чествования жертв, принесенных солдатами на протяжении истории страны, отмечает начало лета в США, и традиционно президент посещает церемонии в Арлингтоне.

В понедельник к Байдену присоединились вице-президент Камала Харрис и министр обороны Ллойд Остин на военном кладбище, где он возложил венок к Могиле Неизвестного солдата перед тем, как выступить с речью перед собравшимися.

Байден сказал присутствующим, что военнослужащие Америки пошли на большие жертвы, чтобы США могли стремиться стать "более совершенным союзом", напомнив им, что это то, ради чего они жили и умерли.

Свобода никогда не была гарантирована. Каждое поколение должно ее заслужить, бороться за нее, защищать сказал Байден, имея в виду борьбу «между автократией и демократией», а также «между жадностью немногих и правами людей».

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