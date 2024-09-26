Байден у жовтні скликає зустріч у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів
Київ • УНН
Президент США оголосив про зустріч лідерів Контактної групи з оборони України в Німеччині у жовтні.
Президент США Джо Байден оголосив про зустріч лідерів Контактної групи з питань оборони України в Німеччині у жовтні, пише УНН з посиланням на оприлюднену Білим домом заяву.
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"Наступного місяця (у жовтні - ред.) я скликаю в Німеччині зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн" - ред.) для координації зусиль понад 50 країн, які підтримують Україну в її захисті від російської агресії", - наголосив президент США у заяві.
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