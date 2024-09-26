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Байден у жовтні скликає зустріч у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів

Байден у жовтні скликає зустріч у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів

Київ • УНН

 • 16598 перегляди

Президент США оголосив про зустріч лідерів Контактної групи з оборони України в Німеччині у жовтні.

Президент США Джо Байден оголосив про зустріч лідерів Контактної групи з питань оборони України в Німеччині у жовтні, пише УНН з посиланням на оприлюднену Білим домом заяву. 

Деталі

"Наступного місяця (у жовтні - ред.) я скликаю в Німеччині зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн" - ред.) для координації зусиль понад 50 країн, які підтримують Україну в її захисті від російської агресії", - наголосив президент США у заяві.

Байден оголосив новий пакет допомоги Україні на майже 8 мільярдів доларів: що туди входить26.09.24, 13:15 • 17844 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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