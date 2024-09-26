Байден в октябре созывает встречу в формате "Рамштайн" на уровне лидеров

Президент США Джо Байден объявил о встрече лидеров Контактной группы по вопросам обороны Украины в Германии в октябре, пишет УНН со ссылкой на обнародованное Белым домом заявление.

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"В следующем месяце (в октябре - ред.) я созываю в Германии встречу на уровне лидеров Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн" - ред.) для координации усилий более 50 стран, которые поддерживают Украину в ее защите от российской агрессии", - указал президент США в заявлении.

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