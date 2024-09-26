Байден в октябре созывает встречу в формате "Рамштайн" на уровне лидеров

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Ядерный шантаж и тревоги: что происходит перед встречей Зеленского и Байдена и представлением Плана победы
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Ядерный шантаж и тревоги: что происходит перед встречей Зеленского и Байдена и представлением Плана победы

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Ситуация с и.о. замглавы ГНС Сокуром - пример того, как чиновники попирают законодательство - эксперт
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Ситуация с и.о. замглавы ГНС Сокуром - пример того, как чиновники попирают законодательство - эксперт

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"Глянцевая прозрачность" АРМА: бывший глава общественного совета объяснил, почему сложил полномочия
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"Глянцевая прозрачность" АРМА: бывший глава общественного совета объяснил, почему сложил полномочия

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На Киевщине детям-переселенцам нравится посещать местные школы и детские сады
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На Киевщине детям-переселенцам нравится посещать местные школы и детские сады

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Эксперт рассказал, как поменялся рынок недвижимости в Украине в последнее время
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Эксперт рассказал, как поменялся рынок недвижимости в Украине в последнее время

Российский дрон пролетел возле Ровенской АЭС - Энергоатом
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Российский дрон пролетел возле Ровенской АЭС - Энергоатом

Спикер Палаты представителей США не встретится сегодня с Зеленским: стала известна причина
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Спикер Палаты представителей США не встретится сегодня с Зеленским: стала известна причина

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Экс-нардеп Мосийчук заявил, что петиция об увольнении главы АРМА Думы - это шаг к очищению власти
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Байден в октябре созывает встречу в формате "Рамштайн" на уровне лидеров

Байден в октябре созывает встречу в формате "Рамштайн" на уровне лидеров

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 11:13  •  2710 просмотра

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Президент США объявил о встрече лидеров Контактной группы по обороне Украины в Германии в октябре.

Президент США Джо Байден объявил о встрече лидеров Контактной группы по вопросам обороны Украины в Германии в октябре, пишет УНН со ссылкой на обнародованное Белым домом заявление. 

Детали

"В следующем месяце (в октябре - ред.) я созываю в Германии встречу на уровне лидеров Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн" - ред.) для координации усилий более 50 стран, которые поддерживают Украину в ее защите от российской агрессии", - указал президент США в заявлении.

Байден объявил новый пакет помощи Украине на почти 8 миллиардов долларов: что туда входит26 сентября 2024, 10:15 • 8944 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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