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Байден підписав нові вказівки про умови застосування США ядерної зброї

Байден підписав нові вказівки про умови застосування США ядерної зброї

Київ • УНН

 • 27153 перегляди

Байден підписав оновлені керівні принципи, що стосуються умов застосування ядерної зброї, підкресливши необхідність одночасного стримування зростаючого арсеналу Китаю і Росії.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав оновлені вказівки про умови застосування США ядерної зброї. Про це повідомив спеціальний помічник президента США, старший директор з контролю над озброєннями в Раді національної безпеки Пранай Вадді, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Президент США нещодавно підписав оновлені вказівки щодо умов застосування ядерної зброї, які враховують реалії нової ядерної ери. У них підкреслюється необхідність враховувати зростання і різноманітність ядерного арсеналу КНР, а також необхідність стримування Росії, КНР і Північної Кореї одночасно

спеціальний помічник президента США, старший директор з контролю над озброєннями в Раді національної безпеки Пранай Вадді

На думку спецпомічника президента США, потрібно посилити контроль над ядерним озброєнням.

У США заявили, що вживатимуть заходів для стримування Росії після заяв кремлівського диктатора Володимира Путіна про наміри розмістити ракети на відстані удару країни та європейських союзників, якщо Україні дадуть дозвіл атакувати російську територію.

Пранай Вадді зазначив, що США прагнуть максимально обмежити розповсюдження ядерної зброї по світу.

На його думку, найближчими роками може знадобитися збільшення кількості розгорнутих ядерних озброєнь, тому США мають бути повністю готовими, якщо президент США ухвалить відповідне рішення.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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