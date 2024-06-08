Байден подписал новые указания об условиях применения США ядерного оружия

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал обновленные указания об условиях применения США ядерного оружия. Об этом сообщил специальный помощник президента США, старший директор по контролю над вооружениями в Совете национальной безопасности Пранай воде пишет Reuters, передает УНН.

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Президент США недавно подписал обновленные указания относительно условий применения ядерного оружия, которые учитывают реалии новой ядерной эры. В них подчеркивается необходимость учитывать рост и разнообразие ядерного арсенала КНР, а также необходимость сдерживания России, КНР и Северной Кореи одновременно специальный помощник президента США, старший директор по контролю над вооружениями в Совете национальной безопасности Пранай Вадди

По мнению спец помощника президента США, нужно усилить контроль над ядерным вооружением.

В США заявили, что будут принимать меры для сдерживания России после заявлений кремлевского диктатора Владимира Путина о намерениях разместить ракеты на расстоянии удара страны и европейских союзников, если Украине дадут разрешение атаковать российскую территорию.

Прана Вадди отметил, что США стремятся максимально ограничить распространение ядерного оружия по миру.

По его мнению, в ближайшие годы может потребоваться увеличение количества развернутых ядерных вооружений, поэтому США должны быть полностью готовы, если президент США примет соответствующее решение.

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