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Бабін: спецслужби РФ проводять у Женеві новий фейковий антиукраїнський захід

Бабін: спецслужби РФ проводять у Женеві новий фейковий антиукраїнський захід

Київ • УНН

 • 11880 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Пропагандистське ЗМІ RuBaltic.Ru анонсувало проведення в рамках 12-й сесії форуму з питань меншин, який проходить у Женеві під егідою Ради ООН з прав людини, так званого "круглого столу" "Російськомовні в Прибалтиці і на Україні: дискримінація меншин". Про це у Facebook повідомив колишній постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін, передає УНН.

"Російські провокації на Форумі з питань меншин тривають, та маємо новий фейковий антиукраїнський захід спецслужб агресора в Женеві. Пропагандистське "видання" RuBaltic.Ru анонсувало сьогодні проведення "в рамках заходу" так званого "круглого столу" "Російськомовні в Прибалтиці і на Україні: дискримінація меншин" із зрозумілою метою. Але цинізм та брехня полягають у тому, що цей "круглий стіл" не є та не може бути заходом на полях Форуму", - написав Бабін.

З його слів, усі справжні заходи на полях, в рамках або під егідою Форуму, які можуть організувати за встановленою процедурою структури перераховані у офіційній програмі.

"Звісно там "круглого столу" роспрапагандистів не вказано. Отже з аналогічним успіхом креативні "експерти" RuBaltic.Ru можуть провести свій "захід" десь у наливайці в неблагонадійному районі Женеві або прямо в постпредстві РФ в ООН, щоб перебувати в комфортному оточенні. З тим же медійним, політичним та правовим результатом", - додав він.

Нагадаємо, раніше сьогодні на сесії форуму члени української делегації завадили виступу так званого "представника Криму" Руслана Бальбека. 

Як повідомлялося раніше в УНН, напередодні Бабін повідомив про участь Бальбека та інших так званих "представників Криму" на форумі.

Коментуючи цю інформацію, у МЗС України повідомили, що представники окупаційної адміністрації тимчасово окупованої РФ території України — Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також так звані "депутати" від окупованого Криму не можуть брати участь в міжнародних заходах у складі офіційних делегацій РФ. 

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