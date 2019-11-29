Бабин: спецслужбы РФ проводят в Женеве новое фейковое антиукраинское мероприятие

"Российские провокации на Форуме по вопросам меньшинств продолжаются, и есть новое фейковое антиукраинское мероприятие спецслужб агрессора в Женеве. Пропагандистское "издание" RuBaltic.Ru анонсировало сегодня проведение" в рамках мероприятия "так называемого "круглого стола" "Русскоязычные в Прибалтике и на Украине: дискриминация меньшинств" с понятной целью. Но цинизм и ложь состоит в том, что этот "круглый стол" не является и не может быть мероприятием на полях форума", - написал Бабин.

С его слов, все настоящие меры на полях, в рамках или под эгидой Форума, которые могут организовать по установленной процедуре структуры перечисленные в официальной программе.

"Конечно там "круглого стола" роспрапагандистив не указано. Так что с аналогичным успехом креативные "эксперты" RuBaltic.Ru могут провести свое "мероприятие" где-то в наливайке в неблагонадежном районе Женевы или прямо в постпредстве РФ в ООН, чтобы находиться в комфортном окружении. С тем же медийным, политическим и правовым результатом", - добавил он.

Напомним, ранее сегодня на сессии форума члены украинской делегации помешали выступлению так называемого "представителя Крыма" Руслана Бальбека.

Как сообщалось ранее в УНН, накануне Бабин сообщил об участии Бальбека и других так называемых "представителей Крыма" на форуме.

Комментируя эту информацию, в МИДе Украины сообщили, что представители оккупационной администрации временно оккупированной РФ территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также так называемые "депутаты" от оккупированного Крыма не могут участвовать в международных мероприятиях в составе официальных делегаций РФ.