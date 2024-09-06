"Азов" повернув під контроль частину Нью-Йорка на Донеччині

Бійцям 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України вдалось стабілізувати ситуацію та повернути під контроль частину Нью-Йорка Донецької області. Про це йдеться у заяві "Азов" у Telegram, передає УНН.

На момент залучення бригади до бойових дій на напрямку, ситуація на лінії бойового зіткнення була катастрофічною. Але завдяки високому бойовому духу, мужності та професіоналізму бійців бригади, "Азову" вдалось стабілізувати ситуацію, повернути під контроль частину Нью-Йорку і деблокувати Сили оборони, які знаходились у ворожому оточенні