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"Азов" повернув під контроль частину Нью-Йорка на Донеччині

"Азов" повернув під контроль частину Нью-Йорка на Донеччині

Київ • УНН

 • 22899 перегляди

Бійці 12-ої бригади "Азов" стабілізували ситуацію та повернули під контроль частину міста Нью-Йорк у Донецькій області. Ситуація залишається напруженою, але українські сили тримають оборону та успішно контратакують.

Бійцям 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України вдалось стабілізувати ситуацію та повернути під контроль частину Нью-Йорка Донецької області. Про це йдеться у заяві "Азов" у Telegram, передає УНН.

На момент залучення бригади до бойових дій на напрямку, ситуація на лінії бойового зіткнення була катастрофічною. Але завдяки високому бойовому духу, мужності та професіоналізму бійців бригади, "Азову" вдалось стабілізувати ситуацію, повернути під контроль частину Нью-Йорку і деблокувати Сили оборони, які знаходились у ворожому оточенні

- розповіли в "Азові".

За словами біців, на даний момент ситуація залишається напруженою. За добу росіяни проводять до 15 штурмів у зоні відповідальності бригади. Але попри надважкі бої наші бійці тримають оборону та успішно контратакують.

"Ворог неодноразово заявляв, що повністю окупував Нью-Йорк. Проте це чергова маніпуляція окупантів. Сили оборони контролюють частину населеного пункту та роблять все можливе для звільнення українських територій", - додали у "Азові".

Доповнення

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко додав, що окупанти загрузли на Покровському напрямку і наразі не мали успіхів на Вугледарському та у Часів-Ярі.

"В Сил оборони є успіхи в Нью-Йорку, також росіяни загрузли на Покровському напрямку і наразі не мали успіхів на Вугледарському та у Часів-Ярі.

Також росіяни не мають жодних успіхів на Курщині, попри стягування туди значних сил", - написав він у Telegram.

Генштаб: 181 бій на фронті, найгарячіше - на Покровському та Курахівському напрямках06.09.24, 08:59 • 17757 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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